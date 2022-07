Isabel Silva está de luto pela morte do avô. A notícia foi avançada pela própria através da partilha na rede social Instagram de um longo desabafo onde confessou estar a viver um período delicado.

"O meu avô Ramiro não é só uma estrela no céu. É muito mais porque ele está, como se diz, no meio de nós", começou por declarar, explicando ter sentido a presença do avô no sábado, mesmo antes de saber que este tinha partido.

"Na segunda feira, por exemplo, senti-o no vento… no vento da minha corrida. Assim tipo… uma energia que entra a fundo no coração e sai de repente, sabem?! É tão forte que só se soltam lágrimas. Mas não é dessas de angústia ou alegria. É daquelas libertadoras que estão carregadinhas de fé. A fé de quem sabe, mesmo sentindo tudo isto pela primeira vez, que ele está mesmo comigo. À minha volta, à minha beira e cá dentro", declarou, admitindo ser esta a primeira vez que vive a experiência do luto de alguém tão próximo.

"Dizer para mim - 'O meu avô Ramiro morreu' - é de uma crueldade e dor tremendas. Porque até parece que ele não existe mais. Isso não se deve dizer nunca. Eu não consigo dizê-lo em voz alta porque o sinto 'vivinho da silva' dentro de mim. Este ato de fé e amor é tão reconfortante e generoso que eu só me sinto leve e com vontade de falar sobre ele… e com ele", continuou.

"O que me dá angústia é saber que já não vamos repetir aquelas coisas boas que fazíamos juntos. Aprender a viver com a eterna saudade, não é?! Mas querem saber algo fantástico que me tem dado alegria? É sentir que aquilo que eu tenho de melhor, eu herdei dele. Este é daqueles amores incondicionais que nos vai conduzir sempre para a vida eterna. Meu querido Avô Ramiro. És uma alma muito boa. Guia-me sempre para o caminho do Bem", terminou, deixando "um abraço apertado para todos os já sentiram e sentem tudo isto".

