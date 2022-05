"Estou muito muito contente", é desta forma que Isabel Silva dá início a um anúncio especial onde confirma o seu regresso à televisão.

Depois de te deixado a TVI e de vários meses de afastamento, a comunicadora irá apresentar na RTP1 um novo programa.

"A partir do dia 15 de Maio vou estar ainda mais próxima de vocês. Com este jeitoso… na RTP", escreve Isabel ao desvendar que apresentará 'Chefs da Nossa Terra' ao lado de João Paulo Rodrigues.

"Eu e o João Paulo Rodrigues vamos à procura dos 'Chefs da Nossa Terra'. Vamos querer desafiá-los, através de uma competição culinária, mas com muita alegria, música e tradições à mistura.

Há um júri que vai avaliar… e apesar dos Chefs não serem cozinheiros profissionais, paixão e garra não lhes vão faltar. As equipas podem ser famílias, vizinhos e amigos. Na verdade, tudo o que deixar fluir o espírito de união e camaradagem", explica Isabel sobre o formato.

"Estarei convosco a tarde inteira e eu sinto que vai ser um regresso muito bom. Estou grata pelo convite e pela oportunidade de poder aprender e crescer… todas as semanas um bocadinho mais! O meu enorme desejo é sentir-vos por perto. Para que tudo corra bem. Siga malta!!! Assim de repente… até já estou com um ratinho", declara, por fim, ao revelar o teaser de apresentação do projeto.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Isabel Silva (@iamisabelsilva)

Leia Também: Isabel Silva destaca momento carinhoso entre os avós