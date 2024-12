Como é hábito, o “Prémio Especial Cutipol Carreira” é o primeiro dos Prémios Mesa Marcada a ser anunciado, antes de entrega de prémios, que a 3 de fevereiro, no Centro de Congressos do Estoril, dará a conhecer os vencedores de todas as categorias.

Justa Nobre. Divulgação