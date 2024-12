"O Maxime não é apenas um restaurante ou hotel – é um símbolo da vida cultural de Lisboa. Comemorar aqui é viver uma experiência que honra a história deste espaço como palco de momentos únicos," partilha Lúcia Marques, Diretora-Geral do Maxime, em comunicado. "A nossa missão é surpreender e encantar os visitantes, ao mesmo tempo que reimaginamos e respeitamos o legado desta casa."

A programação para uma das noites mais longas do ano inclui duas propostas: um menu requintado com pratos como Vieiras com maçã verde, Vazia maturada com gratin de batata e foie e Robalo com lavagante, aliado a um espetáculo de burlesco. O palco será animado por artistas nacionais como Vanity Redfire, Tara Mahari e Ritto Wanderlust, além da presença internacional da estrela burlesca Kitty Bang Bang.

A festa tem início às 20h, com bar aberto e uma seleção especial de bebidas, culminando num brinde de champanhe à meia-noite para celebrar o novo ano. Os bilhetes para esta noite única já estão disponíveis em edição limitada por 250€ (preço Early Bird). Após esgotar este lote promocional, o preço sobe para 280€ por pessoa. Informações adicionais e atualizações sobre o evento podem ser acompanhadas através do Instagram do Maxime nas próximas semanas.

Desde 1949, o Maxime tem sido um ponto de referência em Lisboa. Num ambiente que mistura glamour e irreverência, foi um local de liberdade e criatividade mesmo durante os anos de repressão do Estado Novo.

Hoje, na emblemática Praça da Alegria, o Maxime continua a ser um espaço onde tradição e modernidade se encontram, preservando o espírito de extravagância e inovação que o tornou num símbolo ao longo de sete décadas. Com eventos que homenageiam a sua história enquanto se projetam para o futuro, o Maxime celebra 75 anos de memórias e reinvenção.

Dezembro no Maxime: uma celebração que não acaba

O Réveillon é apenas um dos eventos da programação de dezembro, que conta com espetáculos de cabaret, uma Ceia de Natal especial e noites de comédia.