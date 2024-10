Sem dúvida que no passado sábado, dia 12, Bárbara Tinoco viveu um dos dias mais felizes da sua vida. A artista, de 25 anos, deu um concerto mágico no Meo Arena que contou com a presença de uma pessoa muito especial na sua vida: o avô.

Foi precisamente este o momento que a cantora destacou na sua página de Instagram.

"O meu avô por motivos de saúde nunca tinha ido a um concerto meu. O avô que escreve poemas em guardanapos e os deixa nos cafés. O avô que passa os dias a cantarolar as canções da sua infância pela casa. O avô que se emociona todos os anos no 25 de Abril com uma gravação antiga minha a cantar o 'Grândola, Vila Morena' do Zeca e assim me ensinou sobre a liberdade. O João da Maria, há 53 anos. Disse que ao MEO Arena tinha de ir, então mesmo doente, foi", realça.

"A primeira vez que cantei esta canção para os meus avós foi na cozinha da sua casa. Foi um presente. Quando ainda era só a sua neta. A segunda vez que cantei esta canção de tão perto foi aqui e o presente foi para mim", completa.

Veja a publicação: