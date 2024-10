Bárbara Tinoco deu um concerto para uma Meo Arena esgotada no sábado, dia 12 de outubro, à noite (tornando-se a artista portuguesa mais nova de sempre a ter esgotado a sala de espetáculos).

Horas antes do concerto, a também cantora Carolina Deslandes recorreu à sua conta de Instagram para apoiar a amiga.

"Admiro-te de longe como alguém que conhece a tua música, de perto como alguém que tem o privilégio de te ver fazê-la. Amo-te ao longe, como uma fã que vibra com tua presença, e ao perto como uma extensão do corpo que te conhece de olhos fechados", lê-se numa publicação com várias fotografias das duas.

"A artista mais nova de sempre a esgotar um MEO arena? Aplaudimos-te de pé. Todos."

Já depois do espetáculo, este domingo, foi Maria Botelho Moniz que fez uma publicação, também no Instagram, para elogiar a cantora.

"Saí feliz, a geração que aí vem está bem entregue, escolheram para ídolo alguém intrinsecamente boa pessoa que traz consigo uma mensagem clara de amor. Parabéns, Bárbara. Que show", lê-se.