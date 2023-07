Ciaran Keating, irmão mais velho do cantor Ronan Keating, morreu, no passado sábado, na sequência da colisão entre dois veículos no condado de Mayo, na Irlanda.

O acidente, revela a BBC, terá ocorrido cerca das 15h35. Ciaran viajava com a sua mulher, Ann Marie - que ficou ferida, mas não corre perigo de vida.

A estação avança ainda que ambos estariam na estrada a caminho do local onde o filho, Ruairí, iria jogar futebol.

O jovem alinha pelo Cork City FC e o clube prestou homenagem a Ciaran, nas redes sociais, este domingo. "O Cork City FC lamenta profundamente o falecimento de Ciaran Keating, pai do nosso jogador Ruairí Keating. Estendemos as nossas mais profundas condolências a Ruairí e toda a família Keating neste momento excecionalmente difícil", pode ler-se na mensagem publicada no Twitter.

O clube pediu ainda que a "privacidade da família seja respeitada neste momento difícil", com os "preparativos para o funeral a serem confirmados oportunamente".