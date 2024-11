Os Oasis ainda não confirmaram nenhum concerto em Portugal, no âmbito daquela que será uma das maiores digressões de 2025. Mas Noel Gallagher, vocalista e principal compositor da banda esteve em Lisboa, esta terça-feira, 5 de novembro, para assistir ao encontro entre o Sporting e o Manchester City, a contar para a Liga dos Campeões.

Adepto de futebol, e ferrenho do Manchester City, Noel deslocou-se várias vezes a Portugal para assistir aos jogos.

Na noite de terça-feira foi visto no estádio de Alvalade, apresentando-se enquanto comentador do canal TNT Sports. O irmão, Liam Gallagher, não deu sinais de estar aparecido.

No final dos 90 minutos, o Sporting conseguiu vencer o Man City por expressivos 4-1. Mas apesar do desconforto evidente com o resultado, Noel Gallagher ainda foi saudado por alguns sportinguistas, que o reconheceram nas bancadas.

Os Oasis vão regressar aos palcos em 2025, 15 anos após terem dado o último concerto. O anúncio provocou uma verdadeira corrida mundial aos bilhetes. Ainda assim, os dois irmãos revelaram em setembro que seriam anulados mais de 50 mil bilhetes para essa tour.

A digressão, recorde-se, arranca a 4 de julho de 2025, com um concerto em Cardiff, País de Gales.