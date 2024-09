O anúncio do regresso dos Oasis para 2025 entusiasmou os fãs do grupo de rock. Contudo, o vocalista da banda, Liam Gallagher, não impressionou o público aquando de um evento em Londres, no qual atuou antes de um combate de boxe.

Ao contrário do que se esperava, Liam foi duramente criticado pela qualidade da sua voz e não tardaram a chover comentários nas redes sociais. Houve mesmo quem ameaçasse vender os bilhetes que adquiriu para os concertos de reunião da banda.

Liam não recebeu estas críticas de ânimo leve e reagiu. "A todos os palhaços que criticam os meus tons celestiais: vocês não são fãs a sério, são impostores", escreveu na rede social X. "Se se quiserem livrar dos bilhetes para os Oasis, posso tirá-los das vossas mãos de bom grado. Não vos queremos nos nossos concertos".

Este foi o primeiro concerto de Liam Gallagher desde que foi anunciada a reunião dos Oasis.