Ivana Rodríguez saiu em defesa da irmã, Georgina Rodríguez. Em causa estão uma série de fotografias divulgadas pela revista Hola!, no Instagram, da namorada de Cristiano Ronaldo.

Georgina aparece de biquíni a descansar num iate durante umas férias em família, algo que mereceu muitos comentários de internautas - uns positivos, outros de crítica.

"A minha irmã linda. Obrigada a todas as mulheres boas, com empatia que a apoiam neste duro momento. Nem todas são capazes de se colocarem na pele de outra mulher que passou por algo assim", começa por referir, recordando a gravidez de gémeos de Georgina e a perda de um dos bebés.

"Dêem-lhe tempo, ela acabou de parir! A inveja é tão má. E não! As fotografias dos verões anteriores não eram com Photoshop! Não tinha era acabado de parir de uma gravidez de gémeos", justifica, visivelmente irritada com as acusações feitas.

Entretanto, lança uma série de farpas à imprensa espanhola: "Gostaria de ver aqueles que mentem a passar por isto, com este corpaço, e mesmo assim a ouvir aquilo que a pobre coitada está sempre a ouvir", afirma, lamentando que se estejam a aproveitar da situação.

"Que pouca vergonha! Dito isto: obrigada a todas as pessoas pelo seu apoio e carinho de sempre", termina.

Recorde-se que Georgina deu à luz os filhos gémeos em abril. Apenas a menina, Bella Esmeralda, sobreviveu.