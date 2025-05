Depois de ter mostrado aos seguidores da sua página de Instagram que esteve no estádio a acompanhar o jogo do Al Nassr contra o Al Khaleej, Georgina Rodríguez destacou nas stories um carinhoso retrato em que aparece com a filha mais nova.

A noite começou com o apoio ao companheiro, Cristiano Ronaldo, e acabou nos braços da pequena Bella, como a mamã 'babada' partilhou na rede social.

© Instagram_georginagio

De recordar que Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo são pais de Bella, de três anos, e Alana, de sete. Os gémeos Eva e Mateo, que vão completar oito anos em junho, e Cristianinho, de 14 anos, nasceram através de uma barriga de aluguer. O casal tem ainda em comum o falecido filho Ángel, irmão gémeo de Bella, que morreu durante o parto.

Leia Também: Georgina Rodríguez no estádio a apoiar Cristiano Ronaldo