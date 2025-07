Zulmira Garrido fez uma partilha emocionante em mais uma emissão de 'Passadeira Vermelha'.

Enquanto os comentadores do formato da SIC discutiam a publicação que Rute Cardoso, a viúva de Diogo Jota, fez nas redes sociais para marca um mês de casamento com o jogador, eis que Zulmira relembrou a dor da partida de um ente querido, neste caso, o seu filho, Eddie Ferrer.

“A saudade cada vez vai sendo mais [...] o tempo não cura, vês é as coisas com outra perspectiva. Muita força também para os pais…", começou por dizer Zulmira.

No decorrer da conversa, Nuno Azinheira acabou por falar de um assunto mais pesado, referindo que não julga quem tenta pôr termo à vida, levando Zulmira a dizer:

"Eu não pus termo à vida, acho que nem seria capaz disso. Fiz tanta asneira, cometi tantos excessos, não me poupei a nada porque se eu fosse, eu ia. Eu queria", referiu.

"Mesmo neste momento, não tenho objetivos de vida, eu já perdi tudo. Quando me dizem 'ainda vais ser muito feliz', eu não tenho nada que me possa acontecer que me dê felicidade plena, não tenho, é verdade.

No entanto eu tenho que viver e vou vivendo...um dia de cada vez porque é mesmo assim. No dia em que eu tiver que partir e se tiver que partir cedo, quem me dera, tenho a certeza de que vou ter com ele", confessou Zulmira.

Perante este testemunho, os colegas, Filipa Torrinha Nunes, Nuno Azinheira e Liliana Campos fizeram questão de a apoiar. "Queremos que fique Zulmira", referiu a psicóloga.

"O seu filho vive através de si, é preciso falar dele", fez questão de dizer Liliana.

"Eu falo com ele, imenso", respondeu Zulmira, emocionada.

A partida do único filho de Zulmira Garrido

Eddie Ferrer era DJ, estava a viajar e fez escala na Turquia, de onde iria em direção ao Qatar já que ia aturar no Mundial 2022. Foi em Istambul que sofreu um aneurisma, foi levado para o hospital onde teve que ser operado, acabando por morrer a 19 de novembro de 2022.

Nas redes sociais, Zulmira faz referência ao filho inúmeras vezes. A 18 de maio, data em que Eduardo (o seu verdadeiro nome), iria completar 45 anos de idade, a comentadora deixou sentidas palavras numa publicação.

"Eu daria tudo, tudo, para te poder abraçar mais uma vez. Para te olhar nos olhos e dizer-te o quanto te amo, o quanto me fazes falta todos os dias. A tua partida foi como uma ferida no meu peito que nunca mais sarou. Há dores que o tempo não leva… apenas ensina a carregar. E esta é uma delas. A dor de uma mãe que perdeu um pedaço de si".

Eduardo, foste e serás sempre o meu maior orgulho. A tua ausência pesa, mas o teu amor vive em mim. As saudades são tantas, tão fundas, tão constantes… que às vezes parece que o meu coração chora em silêncio só por te procurar. Hoje, no teu aniversário, não celebro a tua ausência. Celebro a tua existência. Celebro o privilégio de ser tua mãe", escreveu Zulmira.