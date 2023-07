Durante a entrevista no 'Goucha', da TVI, Manuel Luís Goucha meteu-se com Carina Rodrigues e falou do 'cunhado'.

"Tens aqui muito apoio no estúdio, nomeadamente, até o teu cunhado veio, o Frade", comentou, na brincadeira, Manuel Luís Goucha. "É verdade", respondeu a irmã de Fanny Rodrigues.

Mas o apresentador da TVI não ficou por aqui e questionou: "O que é que tu me tens a dizer acerca da Fanny e do Frade? FF, estão bem um para o outro".

"Desde que ela esteja feliz, para mim, é o que interessa", destacou apenas Carina Rodrigues, falando do romance da irmã com Jorge Frade.

Leia Também: Fanny Rodrigues: Nova foto mostra reconciliação com Jorge Frade