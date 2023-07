Fanny Rodrigues e Jorge Frade estão novamente juntos? É esta a questão que se coloca depois da partilha que a apresentadora do 'Somos Portugal' fez nas stories da sua página de Instagram. Conforme poderá ver pela imagem de seguida, a comunicadora posa com o operador de câmara.

Importa recordar que no passado mês de maio, Fanny emitiu um comunicado nas redes sociais a revelar que o relacionamento de ambos tinha chegado ao fim, contudo parece que ambos deram agora uma nova oportunidade ao seu amor.

Ainda na passada semana, Fanny fez uma partilha do mesmo género, depois de publicar uma fotografia na qual fazia um coração com as mãos a meias com o namorado.

Já esta foi a fotografia que partilhou hoje:



© Instagram - Fanny Rodrigues

