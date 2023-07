Agora sim, é oficial: Fanny Rodrigues e Jorge Frade estão de novo juntos, isto depois de um período conturbado marcado pelo anúncio público da separação.

A apresentadora, no final do mês de maio, escreveu numa story do Instagram que a relação com o operador de câmara passava a ser apenas profissional, mas os dois decidiram dar uma nova oportunidade ao amor.

Prova dessa reconciliação é a mais recente partilha de Fanny feita nas redes sociais, na qual a comunicadora surge a fazer um coração com as mãos a meias com Jorge Frade, que fez questão de identificar.

O registo foi muito elogiado pelos fãs, como poderá ver abaixo.



© Instagram/Fanny Rodrigues



© Instagram/Fanny Rodrigues

