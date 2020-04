Irina Shayk está preocupada com o futuro do planeta e assume que, ultimamente, tem vindo a mudar comportamentos para salvaguardar o meio ambiente. "Não compro garrafas de plástico, tento comprar água em embalagens de cartão e estou a esforçar-me para não usar sacos de plástico. Tudo começa com pequenas coisas que, depois, se transformam em passos importantes", afirma, em declarações exclusivas, à edição de abril da revista feminina Saber Viver, já nas bancas.

"Dou prioridade a produtos reciclados e fico muito feliz por, hoje, haver uma vasta oferta de produtos nas diferentes áreas da vida", confessa a manequim russa, ex-namorada do futebolista internacional português Cristiano Ronaldo. "Adoro usar pele ecológica e materiais amigos do ambiente", revela ainda. "Hoje em dia, a moda encontra inspiração em formas e em materiais inesperados. Fico muito feliz por ver que se usam atualmente inúmeros materiais reciclados e que muitas marcas deixaram de usar pele e pelo verdadeiro", assume a modelo, um dos rostos do projeto de reciclagem da marca de roupa interior Intimissimi.

"Acho que todos precisamos de aprender a organizar a nossa vida hoje em dia para que a ecologia permaneça em equilíbrio. Precisamos de cuidar do nosso ambiente para vivermos em harmonia com a natureza que nos rodeia", defende Irina Shayk, que aos 34 anos continua a ser uma das modelos internacionais mais requisitadas, como pode recordar de seguida. A imprensa internacional garante que namora atualmente com o empresário americano Vito Schnabel, 33 anos.