Francisco Henriques não para. O modelo internacional português, que é o embaixador gobal dos perfumes Pure XS e Pure XS Night de Paco Rabanne, foi fotografado por Kosmas Pavlos para a capa do número 9 da revista masculina L'Officiel Hommes Polska, que acaba de chegar às bancas da Polónia. Na produção fotográfica, o manequim da Central Models recria um dos visuais de Prince, cantor norte-americano falecido em abril de 2016, com apenas 57 anos.

Antes de se isolar em casa, onde se encontra em quarentena há 18 dias, Francisco Henriques, que pode (re)ver na galeria de imagens que se segue, fez um editorial de moda para uma publicação russa e outro para a prestigiada revista V, fotografou a campanha de primavera da cadeia de loja norte-americana Macy's e desfilou com criações de outono/inverno 2020/21 do designer de moda norte-americano Todd Snyder e do criador italiano Giorgio Armani.