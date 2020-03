É o único português a figurar na lista que reúne os 50 melhores manequins do mundo da atualidade, um ranking elaborado pelo conceituado site americano Models.com, foi distinguido pela SIC e pela Caras em 2014 e 2018 com o Globo de Ouro de melhor modelo masculino e, em 2016, foi considerado o GQ Men of The Year. Em 2017, Fernando Cabral, agenciado pela Karacter Agency, foi o rosto de campanhas de marcas como a Tom Ford, a H&M, a Hugo Boss e J. Crew.

Já desfilou com criações de Roberto Cavalli, Massimo Dutti, Givenchy, Lacoste, Berluti, Cerruti e John Ellio e agora acaba de ser convidado pela revista masculina francesa Les Hommes Publics para protogonizar um editorial de moda a preto e branco. As fotos, tiradas pelo reputado fotógrafo belga Zeb Daemen, podem ser vistas no terceiro número da nova publicação, já nas bancas e também disponível por encomenda online. O styling foi da responsabilidade de Gabriella Norberg.

Para além da revista francesa, Fernando Cabral, que mede 1,89 metros, veste o 46 e calça o 42, surgiu também no início de março numa produção do jornal britânico The Guardian. As fotografias são assinadas por Jason Hetherington, que foi assistido por Benny J. Johnson. Helen Seamons foi a profissional encarregue do styling. A maquilhagem é da autoria de Dina Catchpole. O modelo já fotografou com Kate Moss, Kendall Jenner e Kylie Jenner, irmãs de Kim Kardashian.