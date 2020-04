Tinha 14 anos quando um olheiro a descobriu e a tentou aliciar a iniciar uma carreira no mundo da moda. Na altura, em 2010, Romee Strijd recusou a proposta mas, pouco depois, arrependeu-se. Logo em 2011, começou a bater à porta das agências de modelos. A DNA Model Management percebeu o potencial que a holandesa tinha e contratou-a. Em 2014, a Victoria's Secret selecionou-a para o famoso espetáculo Victoria's Secret Fashion Show, entretanto cancelado.

Em 2015, a marca de lingerie convidou-a para ser um dos seus anjos, passando assim a integrar um grupo exclusivo de modelos que, para além da portuguesa Sara Sampaio, também chegou a incluir manequins de topo como Alessandra Ambrósio, Adriana Lima, Gigi Hadid, Barbara Palvin, Bella Hadid e Gisele Bündchen. Ao longo da carreira, Romee Strijd já desfilou para nomes como Alexander McQueen, Balmain, Calvin Klein, Isabel Marant, Giambattista Valli e Kenzo.

Também fez campanhas para marcas e criadores como Carolina Herrera, Stradivarius, Giuseppe Zanotti, H&M e Marchesa. O reputado fotógrafo francês Gilles Bensimon fotografou-a nua e publicou ontem uma dessas fotografias no seu perfil no Instagram. Nas redes sociais, são muitas as fotografias sensuais que a modelo, que atualmente se encontra em confinamento por causa do surto de COVID-19 que assola o mundo, gosta de partilhar com os milhares de seguidores.