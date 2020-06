Esta segunda-feira, dia 29, Iolanda Laranjeiro celebra 36 primaveras e não deixou de assinalar a data nas redes sociais.

Uma vez que se encontra grávida pela primeira vez, de uma menina, a futura mamã falou de como esta data está a ser vivida de forma emotiva.

"Hoje seria dia de uma grande festa, como aquelas de que eu tanto gosto. Este ano especialmente, com a Simone quase a chegar aos braços do mundo. Os meus 36 e a Simone à espera do melhor dia para chegar. A festa é outra, é cá dentro. Sem beijos ou abraços, sem grandes ajuntamentos, mas com muito amor e amizade a serem demonstrados desde manhã. Grata à vida e a todos os que teimam em me demonstrar todos os dias que a vida é um sítio bonito. Nunca como hoje sinto tanto o meu dentro e o longe. Grata à vida. Obrigada a todos. Sejamos felizes uns com os outros. Tudo o resto não vale a pena", foram as palavras que assinalaram a data nas redes sociais.

Vale lembrar que a bebé é fruto do casamento com Marcantónio Del Carlo.

Leia Também: Grávida, Iolanda Laranjeiro fez questão de marcar presença no protesto