Grávida pela primeira vez, de uma menina que se vai chamar Simone, fruto do casamento com Marcantonio Del Carlo, Iolanda Laranjeiro não perdeu a oportunidade de se juntar a outros profissionais do da Cultura para uma manifestação, que decorreu esta quinta-feira, 4 de junho.

Um momento que fez questão de destacar na sua página de Instagram. "A Cultura saiu à rua. Somos muitos mais do que os que conseguiram estar presentes, mas estivémos lá por todos. Porque ser actor ou qualquer outro agente de cultura é escolher uma profissão e ajudar o seu país a pensar, debater e evoluir", começou por escrever na legenda de algumas imagens captadas durante o protesto.

"Todos os países precisam de Cultura e a Cultura precisa, sem dúvida, dos seus países. Somos homens e mulheres com os mesmos direitos que todos os demais profissionais. Levei a Simone [filha que está quase a nascer] comigo. Pedi-lhe desculpa pelo cansaço, mas expliquei-lhe que terá de entender desde cedo que os pais escolheram uma profissão com demasiadas curvas. Mas que nunca escolheriam outra. Não podem é deixar de lutar por melhores condições. Porque é verdadeiramente urgente e premente", concluiu.

Por sua vez, Marcantonio Del Carlo partilhou na sua página de Instagram uma fotografia da companheira na manifestação e disse: "A minha filha ontem começou a exercer os seus direitos de cidadã. Foi com a mãe manifestar a sua opinião e defender a cultura do seu país".

