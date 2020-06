Vários profissionais da cultura juntaram-se esta quinta-feira, 4 de junho, em várias regiões do país no âmbito da manifestação nacional "Parados. Nunca calados", promovida pelo sindicato CENA-STE.

Em Lisboa, entre os manifestantes, esteve o ator Jorge Corrula, mas não foi sozinho. Consigo esteve a filha mais velha, a pequena Beatriz, como o próprio artista mostrou no Instagram.

"'Pai, para que é que serve esta 'reunião'?' Para dizer a quem manda que há coisas que não estão bem e podem ser alteradas. E também para despertar quem trabalha no sentido de perceberem, de uma vez por todas, que uma voz tem mais força, e que o medo nunca... 'Ok Pai, já percebi, é sobre sonhos pois é...?'", escreveu Jorge Corrula na legenda de uma fotografia onde surge com a filha às cavalitas.

Leia Também: Profissionais da Cultura manifestam-se hoje em Lisboa, Porto e Faro