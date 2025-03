Jorge Corrula está de parabéns e a data foi assinalada na página de Instagram da companheira, a também atriz Paula Lobo Antunes.

Ao mostrar um vídeo do ator no final de uma prova, Paula Lobo Antunes brincou com o pai das suas duas filhas e incentivou os seguidores a dar-lhe os parabéns.

"É assim que ele entra nos 47!! A coxear. Tudo a dar os parabéns ao menino", escreveu.

