Na reta final do 'Big Brother: A Revolução', os olhos já estão colocados no próximo capítulo do reality show da TVI. O 'Big Brother: Duplo Impacto' estreia dia 3 de janeiro e os internautas revelaram qual o rosto que mais querem ver no formato.

"Quem gostava de ver dentro da casa mais vigiada do país?", foi a pergunta colocada aos espectadores nas redes sociais do programa e Diogo Cunha foi o nome mais mencionado.

O novo programa vai reunir concorrentes das duas últimas edições, da atual e do 'BB2020', e vai ser apresentado pelos respectivos anfitriões: Teresa Guilherme e Cláudio Ramos.

