Maria Botelho Moniz e os comentadores Pedro Crispim, Susana Dias Ramos, Marta Cardoso e A Pipoca Mais Doce foram surpreendidos com um banquete de Natal na emissão do 'Extra do Big Brother' desta terça-feira.

Sentados à mesa, foi a desfrutar de uma generosa diversidade de marisco e copos de sangria que o painel de comentadores deu a sua opinião sobre os últimos acontecimentos na mansão da Ericeira.

Para a ocasião, vestiram-se a rigor com camisolas inspiradas na quadra natalícia e Marta Cardoso apostou inclusive num vistoso chapéu.

O direto ficou, como seria de esperar, marcado por grandes gargalhadas.

