Carolina Nunes, antiga participante do 'Big Brother 2024', submeteu-se nos últimos dois meses a uma dieta rigorosa, combinada com a prática de exercício físico, que a levou a perder peso e conseguir os objetivos com os quais vinha a sonhar há muito.

"Dois meses de foco, consistência e muito apoio. Hoje saio com um sorriso gigante: menos sete quilos na balança e menos percentagem de massa gorda", realçou ao sair de uma consulta de nutrição.

A criadora de conteúdo digital, que conta com mais de 82 mil seguidores na rede social Instagram, realçou os resultados através da sua página oficial, onde se mostrou radiante e notou ter conseguido aprender a alimentar-se melhor e sem sacrifício.

"O mais incrível? Nunca passei fome, nunca deixei de comer bem - aliás, aprendi a alimentar-me melhor e a respeitar o meu corpo. Sim, houve dias mais difíceis, momentos em que apetecia desistir - mas sempre visualizei o objetivo final. E hoje, posso dizer com orgulho, consegui. Mais um objetivo pessoal cumprido e o coração a transbordar de alegria", pode ainda ler-se na sua partilha.

Por fim, Carolina deixou um conselho a quem a segue: "Escolham cuidar de vocês."



A antiga concorrente do 'Big Brother 2024', recorde-se, tem sido notícia nas últimas semanas devido ao fim do namoro com João Oliveira. O agora ex-casal conheceu-se no reality show da TVI, há um ano, mas a relação acabou por não resultar fora do formato.

"Confirmamos que a relação terminou, sim. Não queremos alongar-nos nem aprofundar muito o assunto - neste momento, estamos focados nas nossas vidas individuais e, o que tiver de ser, o futuro dirá", confirmou a jovem em declarações ao site Selfie.

