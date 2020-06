A influencer espanhola Maria Pombo acaba de anunciar que está grávida pela primeira vez. A boa nova foi dada na tarde desta sexta-feira, dia 19, através de um amoroso vídeo nas redes sociais em que recorda o sonho de infância de ser mãe.

O bebé é fruto do casamento com Pablo Castellano, com quem subiu ao altar a 22 junho do ano passado.

Na véspera de completar um ano de união, Maria deixou os fãs rendidos com a novidade. Veja abaixo a encantadora forma como foi comunicada a notícia.

