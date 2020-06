Em janeiro, Sara Prata brindou os fãs com a grande novidade: A família ia crescer com o nascimento do primeiro bebé.

Esta fase tem sido vivida aos olhos dos fãs, com várias publicações nas redes sociais, nas quais relata a experiência desta primeira gestação.

Esta sexta-feira, dia 19, já na reta final e quase a conhecer a filha, a atriz deu a conhecer um novo registo fotográfico em que surge na piscina, o que deixou em destaque a sua enorme barriguinha.

Veja-o na galeria e confira outras imagens que marcaram a primeira gravidez da atriz.

