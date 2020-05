Sara Prata decidiu mergulhar no mar, este fim de semana, como a própria destacou no Instagram. Grávida pela primeira vez, a atriz aproveitou as altas temperaturas para se refrescar na praia, tendo exibido a sua (grande) barriga nas recentes imagens que partilhou com os fãs.

"FINALMENTE O PRIMEIRO MERGULHO NO MAR. O primeiro desde a quarentena, e o primeiro da nossa bolinha. Queria tanto conhecer esta sensação de nadar grávida, e é tão boa. Levo a alma lavada, e volto para casa com um sorriso daqueles bem grandes", escreveu na legenda de uma das fotos.

Nas stories, Sara Prata mostrou aos seguidores outras imagens deste momento e numa delas aparece ao lado do companheiro, João Leitão. Veja na galeria.

