Inês Lopes Gonçalves foi recebida por Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC. À conversa com a apresentadora, Inês acabou por falar de um dos boatos criados à volta do seu nome, o qual ainda hoje suscita muitas dúvidas entre o público.

"A televisão trouxe-me um pai. Há pessoas que acham mesmo que ele é meu pai", disse Inês, entre risos.

Posteriormente, revelou a origem do rumor.

"Isto começou tudo por causa d'As Três da Manhã'. (...) Às tantas a Ana Galvão está a entrevistar umas senhoras: 'Gosto tanto das 'Três da Manhã' (...) e a Inês que é tão gira com os gémeos e que é filha do Júlio Isidro, pois claro, com um pai desses'. Ela assumiu que eu filha do Júlio Isidro", lembra a radialista da Renascença e apresentadora da RTP.

"A Ana ia corrigi-lo e a Joana disse 'deixa estar'. A partir daí foi uma bola de neve tão grande. Ao ponto de perguntarem à minha mãe: 'olha lá, a tua filha mais velha é filha do Júlio Isidro?'. É um boato que dá-me gozo não desmentir", sublinha.

A convidada acabou por ser surpreendida pelo próprio Júlio Isidro. Já no final do programa, o eterno comunicador do primeiro canal escreveu na sua página de Facebook: "Foi muito bom ter surpreendido a Inês Lopes Gonçalves, apresentadora que admiro muito e com quem vivo a aventura do 'Traz prá frente' na RTP Memória, vai para oito anos. E foi muitíssimo bom podermos os dois afirmar publicamente que a Inês tem um pai que não sou eu e eu tenho uma filha Inês que não é ela! Um bocadinho de tarde bem passado porque nem o bife eu gosto mal passado. Está dito e esclarecido.... SIC".

