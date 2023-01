No passado dia 11 de janeiro, dias antes do evento 'Cristina Talks' na Altice Arena, Cristina Ferreira foi às manhãs da rádio Renascença conversar com Joana Marques, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves.

Foi precisamente durante esta conversa que Inês fez uma pergunta à apresentadora que acabaria por revelar-se verdade no futuro, como foi agora comprovado.

"Cristina Ferreira, com bilhetes a 19 euros na Cristina Talks já dá para pagar uma indemnização à SIC ou ainda tens de fazer o Multiusos de Guimarães?", questionou Inês na altura.

Esta semana, precisamente, foi anunciado que haveria mais uma edição do evento... no Multiusos de Guimarães.

