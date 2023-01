"Os Louboutin da Nossa Senhora", este foi o título escolhido por António Raminhos para uma reflexão sobre a polémica recente que envolveu Cristina Ferreira e os seus sapatos Louboutin.

"Estes sapatos custaram uma fortuna, para muitos de vocês é o que vocês ganham num mês, custaram 490 euros", afirmou a comunicadora na recente edição do Cristina Talks, onde quis levar estes sapatos por terem sido os primeiros de luxo que comprou com o sue ordenado e por na manhã do evento ter encontrado dentro deles uma medalha de Nossa Senhora.

As declarações motivaram reações hilariante, foram justificadas por um vídeo onde aparece lavada em lágrimas, mas ainda assim acabaram por valer-lhe duras críticas.

"Cristina Ferreira tinha uma imagem da Nossa Senhora nos sapatos. Com tantas Nossa Senhora bem podia nascer agora a Nossa Senhora dos Louboutin. Uma imagem da Virgem, mas de salto alto vermelho. E as pessoas iam a Fátima comprar velas em formas de sapato e fazer as suas preces. Faziam peregrinações de Louboutin em honra da dita. Já fui peregrino e acreditem que deve ser mais fácil de ténis", começou por escrever António Raminhos, não resistindo a brincar com o tema.

"Para mim, a questão não é se a Cristina tinha ou não uma imagem da Nossa Senhora nos sapatos ou se era um sinal. Mas sim o que pode fazer com essa informação. Ou dás-lhe um significado, ou achas curioso, ou não fazes nada com isso porque até és ateu e aquilo deve ser da tua avó. Simples. E o significado que lhe dás tem mais a ver contigo do que com o objeto em si", disse, referindo em seguido um exemplo que explica na perfeição as suas palavras.

"Se calhar o Putin encontrou uma imagem da Nossa Senhora Ortodoxa nos seus Louboutin, enquanto experimentava lingerie ocidental. E, talvez, até tenha dito: 'isto é um sinal que estou protegido para invadir a Ucrânia'. Mas também podia ter pensado… 'isto é um sinal para ser misericordioso e apelar à paz'. Depende de cada um de nós", atirou.

"Passamos o dia a atribuir significados a tudo o que nos rodeia… resta saber como podemos usar isso para nosso bem e dos outros. Se encontrarem uma medalha da Nossa Senhora nos vossos Louboutin é porque, provavelmente, roubaram os da Cristina", voltou a ironizar.

"Enquanto pessoa que lida com a perturbação obsessiva-compulsiva", o humorista quis ainda alertar para "o perigoso que é atribuir significados às coisas ou encontrar mensagens subliminares".

"Já me lixei com pensamentos do género 'ah um corvo na minha janela isto quer dizer que alguém vai morrer por minha causa'. Mas mais uma vez, também já dei significado a situações e que me ajudaram ultrapassar certos medos. Tudo depende de cada um de nós", completou.

