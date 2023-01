O 'Cristina Talks' na Altice Arena, no passado sábado, foi um dos temas abordados pela apresentadora no 'Goucha', da TVI.

"Sempre tive esta dúvida. Até que ponto é que tu gostas de provocar situações e pessoas. Por exemplo, estamos numa semana em que só se fala daquilo que se passou no sábado, a poeira está agitada, para a semana já ninguém fala. Tu em vez de deixares assentar a poeira, estás a agitar poeira nesta conversa", observou Manuel Luís Goucha.

“Não, não estou a agitar poeira. O que é mais difícil de gerir é que aquelas dez mil pessoas saíram de lá – houve pessoas que não gostaram tanto como outras – a dizer que tinham adorado, que saíram melhores, mais leves. Há pessoas que ainda dizem ‘eu não sei o que é que acontece ali, mas que saiu melhor, saiu’. Passei o meu tempo de sábado até ontem a ler o que me escreveram. Eu sei o que é que aquelas pessoas me disseram, me pediram. Se este é um propósito, se é uma forma qualquer que encontrei como num programa de televisão, quantas pessoas nós ajudamos? Aquilo é só um programa de televisão, mas não é na televisão”, respondeu.

“A minha vida é cheia de amor, de tentar que o outro melhore, cheia de algo que eu acho que posso ajudar os outros a encontrar. Isto não tem nada de profético. […] Eu naquele sábado fiz mal a alguém? Então porque não posso continuar a fazer? […] Porque é que eu não o posso fazer, mas os coldplay podem?”, completou.

A história dos sapatos Christian Louboutin que custaram quase 500 euros e que foi partilhada durante o 'Cristina Talks' foi comentada agora pela apresentadora.

"Quando dizes às pessoas o preço e referes que, possivelmente, há pessoas que não ganham ou não ganhariam na altura aquilo ao fim do mês, tu sabes que ao dizer aquilo vais suscitar muitas críticas negativas", questionou Goucha. "Há quando as coisas são retiradas do contexto. Tu estiveste lá. Tu sabes toda a história que eu contei, desde a feira até ter conseguido aqueles sapatos", respondeu.

"Aquela era uma história que queria partilhar porque já estive no lugar daquelas pessoas. Eu sei o que é não poder ter, o que é não conseguir. Todas aquelas pessoas vão conseguir? Não! Mas isso nenhum de nós pode controlar", acrescentou a apresentadora e diretora da TVI. "Hoje temos uma vida boa, mas amanhã podemos não ter", reconheceu depois.

Goucha foi mais longe e perguntou por que razão Cristina Ferreira "mostra tanto" nas redes sociais. "Porque sonhei com outras pessoas, porque comprava revistas quando era miúda e via as pessoas vestidas daquela maneira, a usar aqueles sapatos, a ir para aqueles [sítios]. Fiz a minha primeira viagem de avião tinha 30 anos. Vi toda a gente a ir à minha frente. Tenho pessoas, minhas amigas, que iam para todo o lado. As minhas férias eram passadas na casa da minha tia na Ericeira. Eram férias absolutamente felizes", respondeu.

"E não ostentas nas redes sociais?", perguntou Goucha mais à frente. "Não, uso", afirmou Cristina. "Se eu estou feliz ali, se quero mostrar a minha felicidade, se quero que as pessoas percebam que um dia também podem lá chegar, porque é que eu tenho de esconder? Porque é que temos de esconder emoções, tudo?", acrescentou. "Se ninguém fosse para os hotéis eles não existiam nem as pessoas que lá trabalham", realçou ainda.

