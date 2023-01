Cristina Ferreira foi alvo de duras críticas depois de se ter tornado público nas redes sociais um vídeo captado durante a conferência Cristina Talks. No sábado, dia 14 de janeiro, a comunicadora fez um discurso perante as 10 mil pessoas que marcaram presença na Altice Arena no qual lembrou os primeiros sapatos que comprou com o seu ordenado.

"Estes sapatos custaram uma fortuna, para muitos de vocês é o que vocês ganham num mês, custaram 490 euros", afirmou, referindo-se aos seus primeiros Louboutin.

A partilha da comunicadora tinha como objetivo inspirar quem a ouvia, e contar que encontrou uma medalha de Nossa Senhora no interior dos sapatos quando na manhã de sábado os foi buscar, mas nem todos interpretaram a sua mensagem como algo positivo... e as críticas não tardaram a surgir.

Foram muitos os que condenaram o discurso de Cristina Ferreira, que reagiu à polémica mostrando um vídeo íntimo no qual aparece lavada em lágrimas, mas houve também quem tornasse o tema uma verdadeira paródia.

A marca Worten Portugal reagiu com uma hilariante partilha. "Fui ao armário e encontrei os sapatos que comprei com o meu primeiro salário", pode ler-se na partilha, que 'troca' os Louboutin pelas famosas Crocs.

Também divertidas montagens não tardaram em surgir:

E a verdade é que Cristina Ferreira está neste momento em segundo lugar nas tendências do Twitter em Portugal.

"A mais recente aparição de nossa senhora de fátima foi dentro dos sapatos Louboutin da Cristina Ferreira. O Vaticano que investigue", brincou um internauta.

As piadas continuam e há quem lembre momentos de Cristina no 'Você na TV'.

