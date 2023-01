"Eu estou toda destruída. Estou farta de chorar", é desta forma que tem início um vídeo revelador de Cristina Ferreira, que mostra a comunicadora num momento pessoal de partilha com um amigo.

A comunicadora aparece lavada em lágrimas ao contar, horas antes de subir ao palco do Cristina Talks, que foi ao armário buscar os primeiros sapatos que comprou com um ordenado seu, "os famoso Louboutin", e encontrou dentro uma imagem de Nossa Senhora.

"Acho que me concentrei muito nestes dois anos no quanto me queriam mal e na destruição... E sinto que agora só tenho na cabeça a construção", refere ainda nas imagens, sem conseguir travar as lágrimas que lhe corriam pelo rosto.

"Dois dias antes chorei muito à noite. Nos ensaios fiquei tranquila mas andei dias com um nó que invadia o corpo, a garganta. As expectativas eram muito elevadas, vinham pessoas de muito longe, e repetia para mim mesmo: vêm à procura de alguma coisa. E eram 10 mil", pode ler-se na legenda do vídeo, que mostra ainda alguns dos pontos altos da conferência que Cristina apresentou na Altice Arena.

"Nunca tive medo de nada mas sabia que os últimos tempos tinham sido transformadores... O que está neste vídeo é uma partilha muito pessoal, como nunca o fiz. Está a Cristina que nunca viram. Mas depois do que aconteceu ontem, esta é a minha única forma de dizer obrigada", completou.

