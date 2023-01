Cristina Ferreira voltou a ficar 'debaixo de fogo' depois de no último sábado ter subido ao palco da Altice Arena para a segunda edição do evento Cristina Talks.

A partilhas de vídeos que revelam os discursos de Cristina durante a conferência levaram a uma onda crescente de críticas, comentários e até algumas notícias que a acusam de querer dar início a uma "seita".

Perante as duras críticas, fãs e admiradores da comunicadora reagiram enviando-lhe mensagens de força e apoio e motivando uma resposta sua.

"Tanta gente a dizer disparates nas redes sociais, os títulos já são feitos para ridicularizar. Uma miséria, sendo todos nós humanos. Enfim… Mas sinto-me tão bem por ontem, que nem vale a pena. Obrigada, Cristina. Irei ao próximo", pode ler-se numa das mensagens a que o rosto da TVI deu resposta.

"Tomei a decisão, há muito tempo, de não ler nem pesquisar nada. Não vou a posts, sites ou Twitters da vida. É inevitável não me cruzar com algumas coisas. Também sei que, no seguimento do que aconteceu ontem e dos últimos dois anos, usar a Cristina para títulos, podcasts, ridicularizando e dando opiniões pouco construtivas, é normal. Mas nesta fase é-me indiferente. Fico apenas triste que se viva desta maneira nos tempos atuais. O amor de ontem é de muitos, anula qualquer tentativa de apagar a luz. Estejam à vontade", reagiu Cristina Ferreira.



© Reprodução Instagram/ Cristina Ferreira

Numa outra mensagem referente ao facto de o evento ser comparado a uma "seita", a comunicadora apenas disse: "Sabem lá eles o que é o amor e o que move o mundo".



© Reprodução Instagram/ Cristina Ferreira

Ainda sobre o mesmo tema e aproveitando uma piada feita por uma fã, atirou: "o humor é sempre a melhor forma de responder".



© Reprodução Instagram/ Cristina Ferreira

