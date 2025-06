O apresentador manifestou-se publicamente perante a mais recente polémica que envolve a apresentadora.

Manuel Luís Goucha deu provas da amizade forte que tem com Cristina Ferreira ao usar a sua voz para publicamente defender a apresentadora perante a recente polémica em que esta se viu envolvida. Cristina Ferreira foi alvo de duras críticas depois de ter usado a expressão "pôs-se a jeito" ao comentar, no 'Dois às 10', o caso de uma mulher assassinada às mãos de um antigo namorado. Goucha fez uma partilha onde defendeu: "Não sejamos ingénuos, uma qualquer frase tirada do contexto serve o objetivo claro de criar ruído, alimentar raivas, ódios e outros sentimentos rasteiros".

Cristina ficou agradecida com as palavras do amigo e reagiu à publicação com um emoji em forma de coração. Mais tarde, na sua conta oficial de Instagram, partilhou uma fotografia ao lado de Manuel Luís Goucha e escreveu: "No meio da imensidão".

© Reprodução Instagram - Cristina Ferreira

