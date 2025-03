Taylor Swift e Travis Kelce desfrutaram de uma noite a dois em Nova Iorque, e não passaram despercebidos.

A cantora e o jogador de futebol americano foram fotografados a entrar no Del Frisco's Grille, no Brookfield Place, na noite de sexta-feira, dia 14 de março.

De acordo com a People, este encontro durou cerca de três horas e a artista escolheu para a ocasião um blazer cinzento comprido e uns sapatos de salto alto.

Por sua vez, Travis Kelce estava com uma camisa cinzenta, com uma camisola branca por baixo, e jeans largas claras. As imagens do casal não tardaram também a chegar às redes sociais.

Leia Também: Taylor Swift e Travis Kelce vistos pela primeira vez desde o Super Bowl