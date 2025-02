Courteney Cox e a filha Coco Arquette, de 20 anos, que a atriz divide com o 'ex' David Arquette, foram 'apanhadas' enquanto desfrutavam de um dia de praia na Austrália, esta semana.

As fotografias, divulgadas pelo Daily Mail, mostram a estrela de 'Friends', de 60 anos, em biquíni no meio do areal e na companhia da filha.

As fotografias, como seria de esperar, não tardaram a chegar às redes sociais. Veja nas publicações abaixo.

