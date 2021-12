Inês Herédia não podia ser uma mãe mais orgulhosa. A atriz partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram mais um passo dos filhos gémeos, Luís e Tomás, no âmbito do seu crescimento.

"Estou com esta cara de quem vive em 2020+1 mas tenho uma coisa incrível para vos contar. Aproveitei os miúdos doentes em casa na semana que passou e fizemos uma surpresa à outra mãe que esteve fora a semana toda: Quando chegou, os rapazes já não usavam fralda, é oficial", notou.

"Uma semana confinados, muitas máquinas e muita paciência depois, já só se usa fraldas para dormir aqui", completa.

Respondendo a esta publicação, Gabriela comentou: "Foi muito incrível".

Leia Também: Inês Herédia mostra vídeo do batizado dos filhos e desabafa sobre igreja