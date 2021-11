Inês Herédia usou a sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores um momento único do batizado dos filhos, os gémeos Luís e Tomás. Trata-se de um vídeo onde a atriz surge a cantar na cerimónia, que esta fez acompanhar por uma reflexão, em tom de desabafo, acerca da sua ligação com a igreja.

"O batizado dos meus filhos foi dos momentos mais felizes da minha vida. Da minha e da família e amigos que estiveram presentes. Principalmente dos não crentes. Para um ateu, não é todos os dias que se vai a um batizado tão vivido e refletido como este, para um católico, não é todos os dias que se batizam filhos de duas mães", nota.

"Tive uma educação católica em casa e na escola, com uma vida muito presente na igreja. Cheguei à adolescência e questionei tudo, questionei todos, afastei-me da igreja e os meus pais nunca me impuseram nada", garante.

"A dada altura no primeiro ano da faculdade, resolvi pegar no carro e ir sozinha à missa num domingo qualquer. Mexeu tanto comigo que acho que nos meus 3 anos de licenciatura estudei mais de teologia do que de hotelaria. Não percebia porque é que me sentia tão bem ali, mas sentia", sublinha ainda, referindo que ainda hoje não percebe esta ligação.

"Como o passar dos anos e à medida que fui percebendo e aceitando a minha homossexualidade, afastei-me proporcionalmente deste lugar onde me sinto tão bem, mas que o mundo, a sociedade e o peso da história e das instituições me continuava a dizer que eu não era assim tão bem vinda ali. Ou era, mas com condições. Tudo faz curto-circuito ainda na verdade. Hoje entristece-me saber que não posso ser tratada da mesma maneira que o amigo hetero que tenho ao lado", lamenta.

"Vivo na utopia de achar que um dia será tudo reversível e que o amor pode mesmo ser a única lei. Talvez seja isso que amo, no final de contas. Essa utopia. Não sei", diz, por fim.

