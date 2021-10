O dia de aniversário de Rita Ferro Rodrigues ficou marcado por várias mensagens carinhosas de amigos e caras conhecidas. Além de João Baião e Iva Domingues, Inês Herédia também falou publicamente da relação de amizade que as unes há anos.

"Às vezes não sei bem se é minha amiga, se é minha mãe ou se minha irmã. Celebra as minhas conquistas e chora as minhas derrotas como se fossem dela. É das mulheres mais lutadoras que conheço e tem lá dentro aquela que talvez seja a qualidade que mais me apaixona nas pessoas: a capacidade de se deixar surpreender com a vida, com os outros, e com ela", disse.

E rematou: "Sou mais corajosa porque tenho a mão dela, sou mais feliz porque rio até que me doa a barriga com ela, e sou mais exigente porque tenho a provocação dela ao meu lado. É das minhas amigas mais generosas, é uma mãe perfeita e é tão maluca como eu. Obrigada por tanto, hoje não estou aí mas estou na mesma. Parabéns, meu amor".

Rita Ferro Rodrigues celebrou o seu 45.º aniversário este sábado, 16 de outubro, e a data ficou também marcada pela surpresa que a apresentadora recebeu logo à meia noite.

