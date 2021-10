Rita Ferro Rodrigues está de parabéns este sábado pelas 45 primaveras e as surpresas começaram logo à meia noite. Depois de um jantar a dois com o marido, Rúben Vieira, e com os filhos a apresentadora foi surpreendida na chegada a casa, onde encontrou alguns amigos.

Num vídeo publicado na sua página de Instagram, é possível ver o ambiente de festa ao som da canção 'Morena', de Luan Santana.

"Tenho 45 orgulhosos anos com as pessoas que mais amo à minha volta. Tenho muita sorte. Abraço a todas e todos os que fazem parte da minha caminhada… os que conheço e os que não conhecendo entendem o meu caminho. Adoro-vos a todos", escreveu.

Veja o momento.

