Inês Gutierrez e João Montez aproveitaram um "compromisso" no Porto para fazerem a primeira "escapadinha em família" com a bebé Maria Luísa, que nasceu a 14 de maio.

Durante estes dias no Norte do país, a apresentadora quis aproveitar o bom tempo e acabou por partilhar com os seguidores a sua forma física um mês depois de ser mãe ao posar em biquíni.

"Mais um biquíni novo para o meu closet porque ainda não consigo caber em nenhum dos antigos. É muito lindo e a cintura subida ajuda a disfarçar a bela da barriguinha", escreveu na legenda na imagem que partilhou nas Instagram Stories.

A imagem foi partilhada depois de vários desabafos da apresentadora da TVI sobre o pós-parto e a "pressão" que sente em recuperar a silhueta. "A pressão que sinto é de mim para mim, porque a imagem influencia muito a maneira como me sinto", confessou anteriormente.



