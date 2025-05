João Montez enterneceu os seguidores do Instagram ao partilhar com os seguidores do Instagram novas fotografias da filha.

As imagens mostram como está crescida a pequena Maria Luísa, que nasce fruto da relação de longa data com Inês Gutierrez.

"Piscas os olhos e daqui a nada está com 18 anos", disse o apresentador ao mostrar as imagens.

Maria Luísa, recorde-se, celebrou três anos em abril deste ano.

