Inês Gutierrez usou a sua conta de Instagram para responder às curiosidades dos seguidores relativamente à maternidade, uma vez que a apresentadora e João Montez foram pais pela primeira vez há uma semana, com o nascimento da bebé Maria Luísa.

Uma das questões que se destacou foi: "Sentes muita pressão para voltar a estar ‘em forma’ e mostrar que continuas a cuidar de ti?".

"A pressão que sinto é de mim para mim, porque a imagem influencia muito a maneira como me sinto. Zero pressão de quem me rodeia ou do exterior. Mas sei que passou apenas uma semana e é preciso saber aceitar e respeitar estas transformações. O corpo da mulher é capaz de fazer algo que quase parece sobrenatural… é mágico. Por isso é preciso saber dar-lhe tempo para que volte ao sítio… se gosto? Nem por isso. Mas faz parte. Mas quando a Malu está mais sossegada faço questão de me mimar, de ir pôr os meus cremes, de ir tomar banho, de tratar de mim… nunca o vou deixar de o fazer!".

