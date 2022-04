Dias depois de ter sido mãe pela primeira vez, Inês Gutierrez confessou que está com saudades de se produzir para uma sessão fotográfica. Através das redes sociais, a apresentadora desabafou sobre o facto de passar os dias de pijama nesta fase de pós-parto.

"Só para dizer que tenho saudades de me sentir toda bonitona, de ser maquilhada, penteada e fotografada. Isto de estar com calças do pijama 24horas por dia e de mamoca ao léu é muito cool mas pouco glamouroso", escreveu.

Inês Gutierrez deu as boas-vindas à bebé Maria Luísa, fruto da relação com João Montez, no dia 14 de abril.

Leia Também: Inês Gutierrez confessa. "Está a ser muito mais difícil do que imaginei"