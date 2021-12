Inês Aires Pereira começou a semana com as emoções à flor da pele ao assistir a um vídeo de Natal da filha, Alice, de dois anos. Devido às medidas de combate à Covid-19, as festas escolares são desaconselhadas, pelo que muitas escolas optam por gravar ou transmitir as celebrações através dos canais online.

Neste sentido, a atriz começou o dia a receber um vídeo que a deixou de lágrimas nos olhos.

"Eu já estava em lágrimas e a Alice ainda nem tinha aparecido! Foi nos enviado um vídeo de Natal da sala da Alice visto que agora não dá para fazer festinhas. Foi a nossa primeira! Eu sabia que ia ser emotivo mas não estava à espera de ficar neste estado. Que cena!!! Vê-los a ser pessoas, sem a mãe ou o pai por perto. Ai, não sei explicar… Talvez haja hormonas aqui no meio ou talvez eu seja mesmo essa mãe que chora sempre que vê a menina a fazer qualquer coisinha! Que alegria", escreveu na legenda das imagens que pode ver na galeria.

Vale recordar que Inês Aires Pereira encontra-se grávida pela segunda vez. A atriz aguarda a chegada de um menino.

