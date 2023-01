Cristina Ferreira marcou a semana com uma nova polémica a envolver o seu nome. Um dos discursos da apresentadora no Cristina Talks tornou-se viral nas redes sociais, levando-a ao topo das tendência na rede social Twitter.

"Estes sapatos custaram uma fortuna, para muitos de vocês é o que vocês ganham num mês, custaram 490 euros", afirmou a comunicadora no palco da Altice Arena, referindo-se aos Louboutin que comprou com o seu primeiro ordenado.

A partilha da comunicadora tinha como objetivo inspirar quem a ouvia, e contar que encontrou uma medalha de Nossa Senhora no interior dos sapatos quando na manhã de sábado os foi buscar, mas nem todos interpretaram a sua mensagem como algo positivo... e as críticas não tardaram a surgir.

Com a polémica a crescer, Cristina decidiu mostrar um vídeo no qual aparece lavada em lágrimas. As imagens foram captadas antes do evento na Altice Arena, servindo para mostrar o quanto ficou emocionada ao ver a medalha.

No Twitter as reações foram além das críticas e não tardaram a surgir as primeiras piadas ao discurso de Cristina sobre sapatos de luxo.

Em entrevista a Manuel Luís Goucha, Cristina Ferreira respondeu à polémica e falou sobre o tema. "Tu sabes toda a história que eu contei, desde a feira até ter conseguido aqueles sapatos", disse ao amigo.

O discurso de Cristina Ferreira sobre os seus sapatos de luxo motivou ainda reações de figuras públicas como António Raminhos que brincou com o tema e partilhou uma reflexão sobre "atribuir significados a tudo o que nos rodeia". Sónia Tavares, por seu turno, respondeu à partilha do humorista e alertou: "é preciso ter cuidado com os discursos motivacionais".

