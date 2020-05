Fernando Rocha esteve desde o passado mês de março de quarentena após ter sido diagnosticado com o novo coronavírus. Uma fase que foi acompanhada de perto pelos fãs, pois o humorista fez questão de partilhar publicamente todas as informações sobre o seu estado de saúde.

Só ao fim de sete testes é que o comediante conseguir gritar vitória. O último teste foi feito no sábado, 9 de maio, e o resultado negativo chegou no dia a seguir. Um momento que foi destacado na sua página de Instagram, onde partilhou um vídeo para anunciar que tinha, finalmente, recuperado da Covid-19.

"Estou livre do vírus, estou curado", disse, muito feliz, no vídeo. Na legenda da publicação, contou que "a primeira coisa que fez, foi abraçar e beijar a mulher e os filhos". "Que saudades que eu tinha desse momento".

Um momento efusiva que destacamos esta semana na rubrica Imagem da Semana:

Recorde-se que durante esta luta, Fernando Rocha esteve em contacto com a imprensa e revelou que a sogra também tinha testado positivo para o novo coronavírus. No entanto, o seu caso foi particular, por dar negativo e depois ter voltado a testar positivo. Resultados que levaram o comediante a ficar entre as várias pessoas que estão a ser alvo de um estudo clínico, por parte do Hospital de Santo António, no Porto.

Entretanto, e após recuperar da doença, Fernando Rocha saiu pela primeira vez de casa para respirar o ar do campo. "Fui pelo mato fazer um cross de seis km", revelou, esta segunda-feira, 11 de maio, no Instagram.

